В канале Цны, недалеко от ТЦ «РИО», утонул 33-летний мужчина

12 августа в канале реки Цны, недалеко от торгового центра «РИО», утонул 33-летний тамбовчанин. О случившемся сообщили очевидцы. Гуляющие по набережной люди обратили внимание на мужчину, который оставил одежду на берегу и вошел в воду, однако вскоре его потеряли из виду. Люди обратились в службу спасения. Приехавшие водолазы обследовали дно канала и вытащили утонувшего на берег.

В вещах погибшего обнаружили телефон. Когда тело мужчины находилось уже на берегу, по мобильному позвонили родственники. Полицейские сообщили им о трагедии и установили личность утопленника.

- Обстоятельства случившегося сейчас устанавливают следователи Ленинского МСО СУ СКР по Тамбовской области, - сообщает СКР по региону.