На директора тамбовского спиртзавода завели уголовное дело за невыплату более 5 млн рублей зарплат

На Тамбовщине возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора ЗАО «Волковский спиртзавод». Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145. 1 УК РФ «Невыплата заработной платы».

По версии следствия, работники предприятия с февраля по июнь текущего года не получали зарплату. В итоге перед ними образовалась задолженность, сумма которой составила более 5 миллионов рублей.

- В рамках расследования уголовного дела ведутся следственные действия, направленные на установление подлинного состояния финансово-хозяйственной деятельности организации. Следователи уже добились частичного погашения задолженности по заработной плате в размере более 4 миллионов рублей и в дальнейшем примут исчерпывающие меры для восстановления нарушенных трудовых прав граждан, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Тамбовской области.