В Тамбове возле пляжа на Ласковском карьере установили барьерное ограждение

Протяженность ограждения составила 186 метров Фото: Пресс-служба администрации города Тамбова

В Тамбове специалисты муниципального учреждения «Спецтехуниверсал» установили возле Ласковского карьера по улице Никифоровской специальное барьерное ограждение. Его протяженность составляет 186 метров.

Как правило, в жаркие выходные дни на склоне у пляжной зоны паркуются до 500 автомобилей. Риск съезда машин к месту, где отдыхают тамбовчане был велик. Поэтому было принято решение установить ограждение, чтобы избежать возможных трагедий.

- Администрация города Тамбова выделила лимит денежных средств на приобретение особо прочных труб, из которых мы сварили ограждение и установили его на верхней площадке пляжа Ласковский, где обычно отдыхающие оставляют свои автомобили. Ограждение надежное, обладает хорошей удерживающей способностью, - рассказал заместитель директора муниципального учреждения «Спецтехуниверсал» Алексей Смоленцев.