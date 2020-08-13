Осужденный тамбовской колонии устроил погром в камере

В одной из колоний Тамбовщины осужденный повредил имущество исправительного учреждения: разбил камеру и повредил проводку. Как установила прокуратура региона, к дисциплинарной ответственности за этот проступок мужчина привлечен не был.

По мнению прокуроров, причиной произошедшего стал ненадлежащий контроль со стороны администрации исправительного учреждения, в связи с чем его руководителю внесено представление.

- Кроме того, прокуратура обратилась в суд с исковым заявлением о взыскании причиненного ущерба колонии, деятельность которой финансируется за счет бюджетных средств Российской Федерации, - сообщает пресс-служба прокуратуры Тамбовской области.