1 сентября на Тамбовщине пройдут традиционные школьные линейки

У учеников будут мерить температуру, а в каждом классе проводить дезинфекцию в течение дня Фото: Пресс-служба администрации Тамбовской области

По информации регионального управления образования и науки, все школы региона готовы принять учеников в новом учебном году с соблюдением мер безопасности и требований Роспотребнадзора. В ведомстве заверили, что на сегодняшний день нет никаких оснований для переноса начала учебной деятельности из-за ситуации, связанной с коронавирусной инфекцией.

А это значит, что 1 сентября в Тамбовской области пройдут традиционные школьные линейки. Кроме того, в этот день в каждом классе состоятся уроки мужества. При этом обязательным остается соблюдение мер безопасности в образовательных учреждениях.

- Будет проводиться термометрия всех участников образовательного процесса, тщательная дезинфекция в течение дня, в классах и других помещениях по графику будет проходить обеззараживание воздуха. Многие школы области временно откажутся от кабинетной системы построения учебного процесса. За каждым классом будет закреплен один кабинет, что позволит сократить число контактов школьников, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.