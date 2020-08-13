В северной части Тамбова появится новая школа

На севере Тамбова в районе «Телецентра» в следующем году начнется строительство новой школы. Об этом заявила глава города Наталья Макаревич на встрече с лучшими выпускниками областного центра.

Учебное заведение будет рассчитано на 2 400 мест, что позволит разгрузить школы северной части города и решить проблему второй смены.

- Общая смета, включающая не только строительство самого здания, но и необходимой инфраструктуры, составляет более 2 млрд рублей, - сообщили в пресс-службе администрации гоода Тамбова.