В Мичуринске мужчина грозился убить сожительницу деревянной доской

В Мичуринске 37-летний местный житель угрожал убийством гражданской жене. Инцидент произошел в доме на улице Гоголевской, где жили супруги. Выяснилось, что мужчина и женщина поругались. Ссора чуть не закончилась плачевно, когда мичуринец схватил в руки деревянную доску и начал замахиваться на 44-летнюю сожительницу. Злоумышленник выкрикивал угрозы, обещал расправиться с ней, что очень сильно напугало потерпевшую.

К счастью, женщине удалось утихомирить сожителя, а на следующий день она вызвала полицию. Стражи порядка задержали мужчину, который не стал отрицать свою вину. Как оказалось, ранее он уже был замечен в подобном поведении и имел проблемы с законом.

- В настоящее время ведутся мероприятия по документированию преступной деятельности. Возбуждено уголовное дело по статье 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.