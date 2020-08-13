Тамбовчанка украла золото у родственницы и сдала его в ломбард

В дежурную часть УМВД России по городу Тамбову обратилась 58-летняя местная жительница и сообщила о краже золотых украшений. Инцидент произошел на улице Высотной. Как оказалось, накануне к женщине заходила ее 23-летняя родственница, поэтому подозрения сразу же пали именно на нее.

Сотрудники полиции разыскали девушку. Она созналась в краже и рассказала, что три золотых кольца и цепочку сдала в ломбард за 5000 рублей. При этом реальная цена изделий составляла порядка 30 000 рублей.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.«а» ч.3 ст.158 УК РФ «Кража». Девушке грозит штраф в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей, либо лишение свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.