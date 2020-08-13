Тамбовские полицейские задержали пьяного угонщика

В Тамбовской области на пульт дежурного МОМВД «Уваровский» поступило сообщение об угоне транспортного средств. 29-летний потерпевший рассказал, что оставил машину у своего дома, забыв вытащить ключ из замка зажигания и не закрыв автомобиль. Когда он спустя какое-то время подошел к месту, то обнаружил его пропажу. В эту же минуту его машина подъезжала обратно к дому, а за рулем находился неизвестный мужчина в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Мужчина сразу же вызвал полицию. Стражи порядка тут же задержали злоумышленника и доставили в отделение полиции. Нарушитель пояснил, что шел мимо и увидел незапертый автомобиль, ему захотелось на нем прокатиться. Машина в техническом исправном состоянии была возвращена законному владельцу, а угонщика теперь ждет уголовное наказание.

- Сотрудникам полиции удалось установить, что задержанный ранее уже лишался водительских прав за вождение в состоянии алкогольного опьянения, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.