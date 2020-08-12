Котовчанин напал с ножом на свою знакомую

В Котовске полицейские задержали 41-летнего местного жителя, который угрожал расправой своей знакомой. Инцидент произошел на улице Октябрьской.

Выяснилось, что мужчина пришел в дом к потерпевшей, где между ними произошел конфликт. Во время ссоры котовчанин взял в руки кухонный нож и стал угрожать хозяйке жилища убийством. Прибывшие на место происшествия стражи порядка утихомирили дебошира и доставили его в отдел полиции.

- Нож в качестве вещественного доказательства изъят и отправлен на экспертизу. В отношении задержанного ведутся мероприятия по документированию преступной деятельности. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.