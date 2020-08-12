Рок-фестиваль «Чернозем» переносится на следующий год

Организаторы заявили, что фестиваль в этом году не дадут провести ни при каких условиях

Рок-фестиваль «Чернозем» все-таки не состоится в этом году, несмотря на то, что в регионе разрешили проведение массовых мероприятий на открытом воздухе. Об этом сообщили организаторы в социальных сетях.

- Земляки. Нам не дадут провести этот фестиваль НИ ПРИ КАКИХ УСЛОВИЯХ. Фестиваль переносится на следующий год. Мы виноваты. Подробности позже, - написали организаторы в соцсетях.

Напомним, региональное управление Роспотребнадзора подало в суд иск об отмене рок-фестиваля. Ранее главный санитарный врач Тамбовской области подписал постановление об отмене опен-эйра в связи с сохраняющейся угрозой завоза и распространения коронавирусной инфекции.