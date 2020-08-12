Организаторы тамбовского «Чернозёма»: «Будем отстаивать наш фестиваль до конца!»

Санитарные врачи через суд требуют запретить фестиваль Фото: Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

Проведение рок-фестиваля «Чернозём», который должен состояться в Тамбове 14-16 августа, пока остается под вопросом. Несмотря на то, что в области разрешили проведение массовых мероприятий на открытом воздухе, региональный Роспотребнадзор, теперь уже в судебном порядке, добивается исполнения своего постановления от 7 августа, согласно которому «Чернозём» оказался под запретом.

- Заявление Роспотребнадзора находится на рассмотрении в суде. Дата заседания не назначена, - говорят организаторы рок-фестиваля. - Несмотря на то, что в настоящий момент культурно-массовые мероприятия в регионе разрешены, для нас хотят сделать исключение и запретить именно «Чернозём». Он совсем близко. Времени принимать решения практически не остается. В этой ситуации мы можем гарантировать только одно, что будем бороться и отстаивать наш фестиваль до конца! Мы свой выбор сделали!