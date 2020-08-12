Мошенник пообещал тамбовчанке сделать ремонт в дачном доме и исчез с ее деньгами

В Тамбове жертвой мошенников стала 60-летняя пенсионерка. Выяснилось, что она захотела сделать ремонт в своем дачном доме на Рассказовском шоссе. За услугами женщина обратилась к малознакомому ей мужчине, который пообещал сделать все в лучшем виде. Тамбовчанка согласилась и передала ему 100 тысяч рублей за работу и расходные материалы.

Прошло время, пенсионерка попыталась дозвониться до рабочего, но тот не отвечал. Прибыв на дачный участок, женщина поняла, что мужчина даже не приступал к ремонтным работам.

В ходе оперативных мероприятий был задержан 41-летний тамбовчанин, проживающий на улице Киквидзе. Он сознался в мошенничестве и рассказал, что потратил все полученные преступным путем деньги на себя. Теперь ему придется возместить причиненный материальный ущерб из своего кошелька.

- Установлено, что ранее у задержанного были проблемы с полицией. В настоящее время ведется документирование преступной деятельности. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.