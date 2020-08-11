Рок-фестиваль «Чернозем» вновь под угрозой срыва

По словам организаторов, судебный иск от Роспотребнадзора стал большой неожиданностью для них, поскольку в регионе разрешили проводить массовые мероприятия

Рок-фестиваль «Чернозем», судьба которого долгое время осталась неизвестной из-за действующих в регионе ограничений, связанных с коронавирусом, вновь оказался под угрозой срыва. Об этом сообщили организаторы опен-эйра.

- Дорогие земляки! Позиция Роспотребнадзора переросла в судебный иск о запрете рок-фестиваля «Чернозём» на основании решения суда. Несмотря на то, что ограничения с проведения мероприятий на открытом воздухе были официально сняты в Тамбовской области. В данный момент мы находимся в ожидании этого решения. Просим отнестись по возможности с пониманием к этой ситуации, которая стала большой неожиданностью для всех. Ждем решения суда и надеемся на справедливость, - написали организаторы «Чернозема» в социальных сетях.

Напомним, на днях в Тамбовской области сняли запрет на проведение массовых мероприятий на открытом воздухе, а значит, «Чернозем» должен был состояться в ранее оговоренные даты – 14,15 и 16 августа.