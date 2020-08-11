По программе капремонта на Тамбовщине отремонтировали 37 домов из 286

На проведение капитального ремонта многоквартирных домов в Тамбовской области потратят 700 миллионов рублей Фото: Пресс-служба администрации Тамбовской области

На сегодняшний день в Тамбовской области по программе капремонта этого года отремонтировано 37 многоквартирных домов из 286. Полностью работы завершены в Мичуринском и Моршанском районах. Всего на проведение капитального ремонта многоквартирных домов в регионе потратят 700 миллионов рублей.

В настоящее время подрядчики трудятся на 113 многоэтажках региона, одна из которых - дом № 39 по улице Платоновская села Платоновка Рассказовского района. Специалисты ремонтируют фасад здания – обновляют цоколь и отмостку. На эти цели будет выделено 500 тысяч рублей.

- В программе капремонта 2020 года участвуют 35 муниципальных образований региона. За ходом ремонтных работ в них следит специальная комиссия, в которую входят специалисты Фонда ремонта общего имущества в многоквартирных домах Тамбовской области, регионального управления Госжилнадзора, представители муниципалитета, других структур, - сообщили в пресс-службе администрации Тамбовской области.