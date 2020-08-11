Тамбовчанка «заказала» избиение мужа и велела сжечь его автомобиль

Автомобиль удалось сжечь со второй попытки Фото: УМВД России по Тамбовской области

В следственном отделе ОМВД России по городу Мичуринску завершили расследование уголовного дела в отношении двух местных жителей, которые обвиняются в совершении умышленного поджога автомобиля и нанесении травм мужчине.

В сентябре 2019 года жительница города Мичуринска, чтобы отомстить бывшему мужу, с которым она не поделила совместное имущество, попросила своего знакомого избить его. Приятель женщины сделал все, как она велела – зашел во двор, где жил ее экс-супругу и, когда тот вышел на улицу, нанес мужчине несколько ударов обломком кирпича по голове, а потом распылил в лицо газовый баллончик. В результате нападения жертва получила ушибленную рану лба, а также химический ожог лица.

Спустя некоторое время, опять же по указанию экс-супруги, нападавший пришел к дому ее бывшего мужа и поджог его автомобиль. Владелец машины вовремя заметил пожар и смог потушить его. Спустя 4 месяца поджигатель повторил попытку. На этот раз он пробрался в гараж вылил на машину бензин и поджег его. В итоге автомобиль взорвался. Ущерб составил почти 1 миллион рублей.

- Своими действиями обвиняемые совершили преступления, предусмотренные ст. 115, 167 УК РФ, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области. - В ходе расследования уголовного дела, были установлены все обстоятельства совершённых преступлений, опрошены свидетели. Уголовное дело направлено в суд с обвинительным заключением.