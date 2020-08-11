На Тамбовщине закрывают центры для лечения больных коронавирусом

В Тамбовской области начали закрывать центры для лечения больных коронавирусной инфекцией. Недавно последних таких пациентов выписали из отделения в Уварово и Котовске.

Как отметили в управлении здравоохранения области, в связи с улучшением эпидемиологической обстановки лечебные учреждения восстанавливают профильную деятельность. После проведения необходимой дезинфекции больничные отделения, перепрофилированные под лечение больных коронавирусом, снова смогут принять пациентов для оказания плановой медицинской помощи.

В настоящее время продолжают функционировать ковидные центры, развернутые в Тамбовской областной больнице, Мичуринской, Рассказовской и Тамбовской ЦРБ.

- Для оказания помощи пациентам с коронавирусом, а также для лечения пневмоний, вызванных covid-19, в регионе развернуто 727 коек, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области. - В соответствии с расчетами Минздрава России в Тамбовской области было развернуто 1007 коек.