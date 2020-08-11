В Тамбовском районе отечественный автомобиль протаранил скорую

Участниками аварии стали ВАЗ и машина скорой Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария с участием автомобиля скорой медицинской помощи произошла 10 августа в 13 часов 45 минут на 7 километре автодороги «Тамбов-Пенза», проходящей по территории Тамбовского района. По данным регионального УГИБДД, здесь столкнулись «ВАЗ-210740» под управлением 58-летнего мужчины и автомобиль скорой медицинской помощи «Луидор-2250В0», за рулем которого находился 68-летний мужчина.

- В результате аварии пострадали пассажиры скорой, 22-летний мужчина и 24-летняя женщина, а также водитель и пассажиры автомобиля «ВАЗ-210740» женщины 79 и 54 лет, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.