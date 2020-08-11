Клещи искусали больше 2,5 тысяч тамбовчан

На территории Тамбовской области сохраняется активность клещей. Как сообщает региональный Роспотребнадзор, за истекший период этого года в нашем регионе случаи клещевого вирусного энцефалита, анаплазмоза, эрлихиоза не регистрировались. Один человек заболел боррелиозом, что в 10,8 раз ниже аналогичного периода прошлого года. В 2019 году за аналогичный период в области было выявлено 11 случаев этого заболевания.

На сегодняшний день в медицинские организации обратилось 2565 человек, пострадавших от укусов клещей, в том числе 878 детей. За истекшую неделю обратилось за медицинской помощью 53 пострадавших, в том числе 16 детей.

- В текущем году доставлено и исследовано 2216 экземпляров клещей снятых с людей. В 496 случаях получен положительный результат на клещевой боррелиоз (удельный вес зараженных клещей составил 22,4%), в 53 случаях – на гранулоцитарный анаплазмоз (удельный вес инфицированных клещей составил 3,3 %), - сообщает управление Роспотребнадзора по Тамбовской области. - Клещей, инфицированных вирусом клещевого энцефалита, не выявлено.