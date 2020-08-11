Полиция нашла наркотики в кармане брюк у жителя Тамбовщины

В Тамбове на улице Московской полицейские задержали 52-летнего жителя Моршанского района с наркотиками. При досмотре у мужчины в кармане брюк обнаружили пакетик с марихуаной весом 11,6 гр.

Мужчина был доставлен в отдел полиции, где дал признательные показания. По словам задержанного, в Тамбов он приехал по делам.

- Изъятые наркотики направили на экспертизу. В настоящее время ведутся мероприятия по документированию преступной деятельности, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.