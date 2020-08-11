В Тамбове на рок-фестивале «Чернозем» установят дезинфицирующие арки

В этом году на рок-фестивале «Чернозем» на входе установят дезинфицирующие арки для обеззараживания одежды, обуви и кожных покровов.

Обработка будет производиться дезинфицирующим раствором в виде «холодного тумана», т.е. воздуха со взвешенными в нем частицами жидкости.

- Препарат абсолютно безвреден и не оставляет следов на одежде! Процедура занимает всего несколько секунд, гарантирует полную защиту от любых микробов и убивает 99,9% вирусов, - сообщают организаторы фестиваля у себя в социальных сетях.