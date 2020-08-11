Сбербанк поздравил тамбовских строителей

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Август богат на праздники. В начале месяца «стартуют» десантники и железнодорожники, эстафету принимают физкультурники, а завершают череду торжеств шахтёры. Но, пожалуй, одним из самых масштабных, по крайней мере в Тамбове, считается День строителя, который отмечался в минувшее воскресенье.

Специалисты Тамбовского отделения ПАО Сбербанк поздравили ведущие компании строительной отрасли. Пандемия не позволила провести привычную offline встречу в традиционном формате «Строители жизни». Но наши коллеги побывали в офисах клиентов.

Слова поздравления, искренние пожелания прозвучали в адрес руководства и коллективов ООО «Мегаполис», строительных компаний «Жупиков», ТамбовБизнесСтрой и ряда других, чьими усилиями при участии Сбербанка в регионе возводится жилье, социальные, инфраструктурные и производственные объекты, ведётся обустройство городских и сельских территорий. Совместно с партнёрами Сбербанк реализует в Тамбовской области масштабную программу ипотечного кредитования.

На сегодня в Тамбовской области в сфере строительства и стройиндустрии работает 1 479 предприятий. В этой весьма значимой для экономики региона отрасли трудится порядка 8,4 тысяч человек.

В минувшем году в области возведено пять детских садов на 850 мест, две школы на 2 175 ученических мест, пять сельских ФАПов на 75 посещений в смену. Сданы в эксплуатацию вторая очередь геронтологического центра, а также дом-интернат для ветеранов, медицинский центр, дом культуры, четыре плоскостных спортсооружения. Построено свыше сорока километров автодорог, 34 километра линий электропередач, около двадцати километров газовых сетей, ряд объектов производственного назначения.

Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин, выступая недавно с ежегодным отчётом перед депутатами областной Думы, отметил, что по итогам 2019 года регион занял шестое место из 85 субъектов Федерации в общероссийском рейтинге строительства жилья в расчёте на одного жителя.

По словам заместителя управляющего Тамбовским отделением ПАО Сбербанк Елены Ериной, за январь-июль 2020 года розничным блоком обеспечена выдача ипотечных кредитов для 2 202 семей на общую сумму свыше 3,2 млрд рублей.