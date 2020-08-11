Тамбовчанин сломал товарищу лодыжку во время пьяной ссоры

В Тамбовской области завершено расследование уголовного дела в отношении 48-летнего жителя рабочего поселка Умет. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью», ч. 1 ст. 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти».

Как установило следствие, вечером, 16 мая этого года, обвиняемый находился в гостях у своего знакомого в доме, расположенном по улице 60 лет ВЛКСМ рабочего поселка Умет. Во время распития спиртных напитков между товарищами произошла ссора, в ходе которой мужчина ударил потерпевшего ногой по голове, а затем сломал лодыжку.

Спустя несколько дней, 19 мая, обвиняемый, находясь в помещении скорой медицинской помощи, куда его доставили, чтобы пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянение, ударил полицейского кулаком по лицу за составление в отношении него протокола об административном нарушении, предусмотренном ст. 20.21 КоАП РФ.

- В ходе следствия собрана достаточная доказательственная база, позволившая направить уголовное дело в суд для рассмотрения по существу, - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тамбовской области.