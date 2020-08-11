В Мичуринске разыскивают 52-летнего мужчину

Следователи просят граждан помощи в поисках Алексея Степанова Фото: с сайта СУ СК России по Тамбовской области

В наукограде следователи устанавливают местонахождение 52-летнего Степанова Алексея Николаевича. 13 июля текущего года мужчина покинул здание Мирового суда г. Мичуринска, расположенного по улице Гоголевская, и с тех пор о нем нет никаких вестей. Известно, что ранее Степанов проживал в городе Электросталь Московской области.

Приметы: на вид 50-60 лет, рост 170-180 см, худощавого телосложения, глаза голубые.

Особые приметы: на запястьях обеих рук татуировки в виде узоров.

Был одет: футболка синего цвета, джинсы черного цвета, кроссовки черного цвета.

- Всех, кто обладает информацией о возможном месте нахождения Степанова А.Н. или обстоятельствах его исчезновения, просьба обратиться по телефону 8 915 670 86 14 (дежурный по управлению), - сообщают в пресс-службе СУ СК РФ по Тамбовской области.