В этом году на «Черноземе» малая сцена будет доступна для всех гостей рок-фестиваля

В этом году гостей рок-фестиваля «Чернозем» ждет несколько нововведений. Об этом организаторы мероприятия сообщили у себя в социальных сетях.

Так, главной новинкой этого года будет полноценная малая сцена, которую сделают доступной для всех посетителей фестиваля, а не только для жителей палаточного городка как это было в предыдущие годы. Еще одно нововведение касается ведущих рок-фестиваля.

- В этом году мы хотим попробовать новый формат ведения фестиваля, поэтому ведущего как персону мы объявить попросту не можем. Как именно это будет выглядеть — узнаете на фестивале, - пишут организаторы.

Но есть и печальная новость для поклонников фестиваля: автограф-сессии проводиться не будут.

Напомним, власти региона сняли ограничение на проведение массовых мероприятий под открытым небом. А это значит, что «Чернозем», судьба которого долгое время была неизвестной, состоится как ранее озвучивалось — 14, 15 и 16 августа.