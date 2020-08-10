Тамбовчане смогут попасть на плановый прием к врачам и пройти диспансеризацию

Медицинские учреждения области возобновляют плановую госпитализацию и проведение профилактических мероприятий с 10 августа. Соответствующий приказ подготовлен региональным управлением здравоохранения.

В соответствии с документом главные врачи обязаны перед началом работы протестировать медперсонал на коронавирус, за исключением лиц ранее переболевших COVID-19 методом ПЦР.

Проведение плановой госпитализации и профосмотров будут организованы на основе методических рекомендаций, утвержденных Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. В частности, в учреждениях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, обязаны провести тестирование методом ПЦР граждан, направленных на плановую госпитализацию, в срок не ранее 7 дней до госпитализации. В больницах также должны быть предусмотрены обсервационные палаты, где будут размещать пациентов до получения результатов тестирования на коронавирус.

Во всех лечебных учреждениях должен быть разработан алгоритм действий персонала приемных отделений, направленный на предупреждение заноса инфекционных заболеваний.

- Плановая госпитализация и проведение диспансеризации были приостановлены в марте из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции, - напоминает пресс-служба администрации Тамбовской области. - В настоящее время в связи с улучшением эпидобстановки происходит постепенное восстановление профильной деятельности государственных медицинских организаций.

Как пояснили в управлении здравоохранения области, работа лечебных учреждений выстроена с учетом риска распространения коронавирусной инфекции. Поэтому людям, желающим пройти диспансеризацию, профосмотр или получить направление на плановую госпитализацию, нужно неукоснительно соблюдать распорядок работы лечебного учреждения. Так, для разделения потоков посетителей в поликлиниках диспансеризация проводится только по предварительной записи.