Тамбовчанин украл еду из магазина и съел ее

В дежурную часть отдела полиции №2 города Тамбова поступило сообщение о краже продуктов питания из продовольственного магазина. Продавец заметила пропажу товаров и сразу же обратилась в органы правопорядка.

Прибывшие на место происшествия стражи порядка изучили записи с камер видеонаблюдения, на которых был запечатлен момент кражи. В ходе оперативных мероприятий вора нашли и задержали. Им оказался 26-летний тамбочанин. Похищенные продукты мужчина употребил в пищу.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 статье 158 УК РФ «Кража», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.