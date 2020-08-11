Тамбовчанин незаконно срубил деревьев на 120 тысяч рублей

В Тамбовской области мужчину осудили за незаконную рубку лесных насаждений. Как установил суд, в Мордовском районе с помощью бензопилы мужчина спилил несколько деревьев вяза и клена, распилил их на несколько частей и привез домой.

Своими действиями мужчина причинил материальный ущерб в размере 120 тысяч рублей Новопокровскому поселковому Совету Мордовского района.

- Муниципальному образованию осужденным в добровольном порядке вред возмещен не был, в связи с чем прокуратура в рамках своих полномочий обратилась в суд с соответствующим исковым заявлением в интересах Российской Федерации в лице названного органа местного самоуправления. Исковое заявление находится в стадии рассмотрения, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Тамбовской области.