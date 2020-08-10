В Тамбове закончили ремонт коллектора на набережной

В Тамбове завершились работы на коллекторе, который лопнул 5 августа. Всего на проведении ремонта задействовали 21 единицу техники, ежедневно привлекалось в среднем 18 специалистов. Из-за большой глубины залегания коллектора была организована доставка и сопровождение дополнительного экскаватора с увеличенным вылетом стрелы, что позволило разработать котлован в месте повреждения необходимой глубины и обеспечить работу коллектора арыком.

- По состоянию на понедельник, 10 августа, работы по замене аварийного участка коллектора завершены, заменено 13,5м трубы диаметром 1000мм. Ведётся обратная засыпка грунта и восстановление благоустройства, - сообщает пресс-служба администрации города Тамбова.