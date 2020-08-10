В Тамбове прокуратура потребовала от тепловиков благоустроить территорию после земляных работ

В прокуратуру Тамбова обратился местный житель по факту нарушений правил благоустройства, допущенных работниками МУП «Тамбовтеплосервис». В этом году предприятие проводило работы по устранению технологического отказа тепловой сети в районе домов №71В и №71 Г по улице Киквидзе. Во время работ асфальтовое покрытие пешеходной дорожки и частично зеленая зона были повреждены.

При этом, согласно действующему законодательству, после производства земляных работ нарушенное благоустройство должно быть восстановлено в полном объеме в конкретные сроки.

Прокуратура установила, что МКУ «Дирекции городских дорог» было выдано разрешение МУП «Тамбовтеплосервис» на производство земляных работ, которое предусматривало обязанность предприятия восстановить нарушенное благоустройство в полном объеме.

После обращения тамбовчанина о некачественно выполненных работах по восстановлению благоустройства, прокуроры организовали комиссионное обследование территории, где проводились земляные работы.

- Доводы заявителя нашли свое подтверждение. Установлено, что асфальтовое покрытие тротуарной дорожки вдоль домов имеет просадки с характерными следами опор от техники, использованной при проведении земляных работ. Вблизи мест просадок имеются множественные трещины. Укладка асфальтового покрытия на участке тротуара выполнена ненадлежащим образом. Зеленая зона имеет неровный ландшафт. До соответствующих работ зеленая зона была равномерно покрыта растительностью (газоном), - сообщает пресс-служба прокуратуры Тамбовской области. - Генеральному директору организации прокуратурой внесено представление с требованием устранить допущенные нарушения.