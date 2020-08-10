Риелтор из Тамбова обманула клиентов более чем на 100 тысяч рублей

В Тамбове двое местных жителей стали жертвой мошенницы. Так, люди хотели приобрести квартиры в строящихся домах областного центра. Найдя в интернете сайт риелторской компании, они позвонили по одному из указанных номеров.

Далее тамбовчане встретились с риелтором в квартире, которую хотели приобрести. Покупателей устроили условия и они оставили залог, один в сумме 80 000 рублей, а дургой - в сумме 50 000 рублей.

Риелтор пообещала уладить все бумажные вопросы и в скором времени оформить договор купли-продажи. Еще какое-то время она переписывалась с покупателями, однако затем перестала выходить на связь.

Как установили сотрудники полиции, совершившая мошенничество женщина действительно была риелтором данной компании, но уволилась оттуда очень давно. По стечению обстоятельств номер ее телефона остался на сайте организации, и злоумышленница решила этим пользовалась.

- На данный момент подозреваемая в совершении преступления арестована. По обоим фактам возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.159 УК РФ «Мошенничество». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до трехсот тысяч рублей, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до пяти лет.