Мичуринцам покажут кино под открытым небом

В Мичуринске продолжает свою работу проект «Кино на улице». Как сообщает пресс-служба администрации наукограда, на летней площадке кинотеатра «Октябрь» 11, 12 и 13 августа местным жителям предлагают посмотреть фильмы тюменского режиссера Константина Одегова. Начало кинопоказов - в 20:30.

11 августа мичуринцы увидят комедийную мелодраму по повести Юрия Полякова «Парижская любовь Кости Гуманкова» (12+) 2004 года. 12 августа под открытым небом покажут драму «Наследники» (16+) 2008 года, снятую по мотивам повести Сергея Козлова. И 13 августа жителей наукограда ждет просмотр фильма «Рисунки дождем» (12+) 2017 года.