В Тамбовской области мужчина перевел мошенникам почти 2 миллиона рублей

В Мичуринске местный житель лишился почти 2 миллионов рублей из-за телефонных мошенников. Полицейские выяснили, что ему позвонили якобы сотрудники банка с сообщением о попытке несанкционированного снятия денег с его карты.

В общей сложности мичуринцу позвонили несколько раз с различных номеров. Мошенники уговорили мужчину перевести денежные сбережения на защищенные счета. В итоге он «подарил» аферистам 1 миллион 700 тысяч рублей.

- В настоящее время полицией возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст.159 УК РФ «Мошенничество», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.