На пожилую тамбовчанку напал грабитель с лопатой

9 августа в дежурную часть отдела МВД России «Мичуринский» поступило заявление от 68-летней жительницы поселка имени Мичурина. Пенсионерку ограбили. Со слов женщины, она собиралась пойти в магазин, выйдя из дома, она повесила сумку на дверную ручку, а сама отвлеклась. Вернувшись за сумкой пенсионерка увидела мужчину, который вытаскивал из нее деньги. Перекрыв ему дорогу женщина потребовала положить деньги на место. В ответ на это незнакомец схватил лопату и ударил пенсионерку черенком, после чего, забрав 5 тысяч рублей, скрылся. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Сотрудники уголовного розыска опросили жителей близлежащих домов, отработали круг людей, ранее попадавших в поле зрения правоохранительных органов. Все наружные посты полиции ориентировали на задержание преступника.

Уже через час подозреваемого в совершении грабежа задержал наряд ДПС. Им оказался ранее неоднократно судимый местный житель 45 лет. В отделе полиции мужчина признался в преступлении. Часть чужих денег он успел потратить. Оставшиеся 2 тысячи рублей у грабителя забрали и вернули пенсионерке.

- Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ «Грабеж». Санкция данной части статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.