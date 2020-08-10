В Тамбове под колеса иномарки попал мотоциклист

Мотоциклиста на скорой отвезли в больницу Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой пострадал мотоциклист, произошла 8 августа в 19 часов 30 минут на улице Карла Маркса в районе дома №175 Б города Тамбова. Здесь столкнулись автомобиль «Chevrolet», под управлением 32-летнего мужчины и мотоцикл «Kawasaki ZX-10R».

- В результате аварии получил ранения 27-летний водитель мотоцикла, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области. - Пострадавшего на автомобиле скорой медицинской помощи доставили во вторую больницу имени Архиепископа Луки города Тамбова.