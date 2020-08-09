В Тамбове появится памятник участникам локальных боевых конфликтов

Фото с сайта администрации Тамбовской области.

Церемония закладки камня на месте будущего памятника, посвященного участникам локальных боевых конфликтов, прошла 8 августа в микрорайоне «Пехотка» Тамбова.

Как сообщила администрация области, место для скульптуры выбрали не случайно. «Пехотка» - район компактного проживания военных и их семей. К тому же, местные жители сами одобрили возведение памятника героям всех локальных войн и боевых конфликтов. Он появится на улице Астраханской. Его автором станет заслуженный художник Российской Федерации, скульптор Михаил Салычев

В церемонии закладки камня поучаствовали представители ветеранских организаций, участники боевых действий, представители городского штаба «Юнармии» и жители микрорайона.