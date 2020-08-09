В Тамбовской области еще 26 человек заразились коронавирусом

Всего за время эпидемии заболели 6 236 человек. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

6 236 жителей Тамбовской области заразились коронавирусом, у 2 168 болезнь протекает без клинических проявлений. Как сообщил региональный оперштаб 9 августа, прирост за минувшие сутки составил 26 человек. Из них семеро - мужчины, 19 - женщины. Возраст заболевших от 18 до 83 лет. Никто не выезжал за пределы области.

5 376 пациентов выздоровели: 2 433 выписали из стационара, 2 943 сняли с амбулаторного наблюдения. Госпитализированы 248 человек, из них диагноз «пневмония» у 164. На домашнем карантине остаются 1 587 тамбовчан (из них подтвержденных случаев - 575).

Сняты с наблюдения на дому - 16817. Выписаны из больниц - 3659. Всего обследованных - 22 311.