Тамбовские школьники осенью напишут Всероссийские проверочные работы

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки определилась со сроками проведения всероссийских проверочных работ. Планируется проведение ВПР по программе предыдущего года обучения с 14 сентября по 12 октября.

Образовательные организации сами составляют график проведения проверочных работ в рамках данного периода. Для обучающихся 5-8 классов проверочные работы являются обязательными, в 9 классах ВПР проводятся в режиме апробации по решению образовательной организации.

Проведение ВПР осенью позволит определить, как повлияло на уровень подготовки школьников дистанционное обучение и досрочное окончание занятий в учебном году. Полученные результаты определят имеющиеся дефициты и позволят выстроить работу школы по учебным предметам с учетом того, какой материал надо повторить.

- Варианты работ по всем предметам и классам будут генерироваться автоматически из банка оценочных средств ВПР. Таким образом, для каждой школы варианты станут индивидуальными, - сообщает управление образования и науки Тамбовской области. - Не предполагается оценивание ВПР по 5-балльной шкале.