Тамбовчанин нашел дома гранату

Мужчину испугал муляж гранаты

В дежурную часть управления Росгвардии по Тамбовской области поступило сообщение, что в городе Жердевке на ул. Чкалова в одной из квартир жилого дома № 12 хозяин обнаружил подозрительный предмет, внешне похожий на гранату. На место происшествия направили группу разминирования ОМОН.

- После осмотра специалисты установили, что предмет представлял собой учебную гранату Ф-1 без взрывчатого вещества с имитационным запалом, - сообщили в пресс-службе управления Росгвардии. - По окончании работ находку передали сотрудникам полиции.

Фото пресс-службы управления Росгвардии