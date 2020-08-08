Тамбовчанке продали банку «чудодейственного» меда за 8 тысяч рублей

В полицию города Рассказово обратилась 86-летняя тамбовчанка, которая рассказала, что стала жертвой мошенницы. В дом к пенсионерке пришла незнакомка, которая предложила ей купить банку меда за 8 тысяч рублей. Высокую стоимость продукта визитерша объяснила его чудодейственными лечебными свойствами. Пожилая женщина поверила аферистке и купила мед. Позже о своем приобретении она рассказала родственнице, которая сообщила пенсионерке, что ее обманули.

Сотрудники уголовного розыска совместно с сотрудниками патрульно-постовой службы полиции опросили возможных свидетелей. В результате подозреваемую в совершении мошенничества 30-летнюю женщину задержали. В отделе полиции она призналась в преступлении.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 159 УК РФ «Мошенничество», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.