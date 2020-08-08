В Тамбове продолжают устранять порыв коллектора на набережной

На месте аварии вырыли котлован площадью в 360 куб. метров

В Тамбове продолжаются работы по устранению аварии на коллекторе в районе набережной, порыв которого произошел 5 августа. В результате происшествия стоки попали в канал реки Цны, из-за чего в его русле и в самой реке оказалась загрязнена вода, пользоваться пляжами тамбовчанам запретили.

Как рассказали в АО «Тамбовские коммунальные системы», в аварийно-ремонтных работах на сегодняшний день задействованы две бригады специалистов и 17 единиц техники. Проведена гидравлическая промывка 15 метров поврежденного коллектора, разработан котлован 360 куб. метров.

- Выполнение работ осложняется большой высотой залегания сетей, - говорят в пресс-службе АО «ТКС». – Поэтому прочистку приходится проводить вручную, более 15 метров коллектора было забито, а 11 метров – разрушено, при этом все работы происходят без отключения потребителей.

Фото АО "ТКС"