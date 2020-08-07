В Тамбове при столкновении фуры и автобуса травмы получили четыре человека

В Тамбове столкнулись фура и автобус Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

7 августа 21.01 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Тамбовской области по номеру 112 поступила информация об аварии в городе Тамбове на Бульваре Энтузиастов. Столкнулся пассажирский автобус ПАЗ 14 А маршрута и грузовой автомобиль "Вольво" при завершении маневра поворота на улицу Рылеева.

- В 21час 6 минут к месту ДТП прибыло одно отделение от ПСЧ-4. Была проведена деблокировка пострадавшей в тяжелом состоянии женщина доставлена в больницу, - сообщает пресс служба ГУ МЧС по Тамбовской области. - Всего в аварии пострадали 4 пассажира автобуса. На месте работает оперативная группа Главного управления МЧС России по Тамбовской области. Розлива топлива нет, движение не перекрыто. С пассажирами автобуса работают психологи Главного управления МЧС России по Тамбовской области.