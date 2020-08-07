В Тамбовской области приступили к третьему этапу снятия ограничений по коронавирусу

В области открываются все торговые центры и кафе Фото: Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

C 7 августа на основании принятого постановления администрации области регион переходит к третьему этапу снятия ограничений, введенных из-за распространения коронавирусной инфекции.

Открываются все стационарные объекты торговли вне зависимости от их площади. Возобновляется деятельность всех организаций общественного питания, в том числе организаций закрытого типа. В полном объеме начинают работать гостиницы, пансионаты, дома отдыха, санаторно-курортных организации. Снимаются ограничения на осуществление деятельности образовательных организаций.

При этом предприятия торговли и учреждения сферы услуг должны соблюдать рекомендации Роспотребнадзора, такие как: размещение столов с соблюдением дистанцирования на расстоянии 1,5 м.; оборудование умывальников для мытья рук с мылом и дозаторов для обработки рук кожными антисептиками в местах общественного пользования; проведение ежедневной (ежесменной) влажной уборки служебных помещений и мест общественного пользования с применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия; дезинфекция с кратностью обработки каждые 2 - 4 часа всех контактных поверхностей: дверных ручек, выключателей, поручней, перил, поверхностей столов, спинок стульев, оргтехники и иные.

На следующей неделе также соответствующим приказом управления здравоохранения области планируется возобновить работу медицинских учреждений по оказанию плановой медицинской помощи. Сейчас такая возможность согласовывается с Роспотребнадзором.

- Снятие многих ограничений продиктовано снижением заболеваемости населения коронавирусной инфекцией, - поясняют в пресс-службе администрации Тамбовской области. - Однако по-прежнему жители обязаны использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания в общественных местах (транспорте, магазине и т. п.) и соблюдать социальную дистанцию.

Для тамбовчан старше 65 лет и для тех, у кого имеются определенные заболевания, не отменены рекомендации по соблюдению режима самоизоляции. При этом срок действия таких ограничений установлен до особого распоряжения.