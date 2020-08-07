На Тамбовщине вводится особый противопожарный режим

Особый противопожарный режим будет действовать в регионе 20 дней Фото: Пресс-служба администрации Тамбовской области

Из-за установившейся сухой погоды с 8 августа на территории Тамбовской области вводится особый противопожарный режим, который продлится 20 дней.

Согласно официальному документу, на территории населенных пунктов, землях сельхозназначения и землях запаса запрещено использование открытого огня, сжигание сухой травы и бытового мусора. Исключением является разведение огня для приготовления пищи в специальных несгораемых емкостях при соблюдении мер безопасности.

- Органам местного самоуправления рекомендовано принять меры по обеспечению запасов воды, предназначенной для тушения пожаров. Также, рекомендовано организовать патрулирование территорий населенных пунктов, лесных массивов, мест отдыха и оздоровления с привлечением добровольных пожарных дружин. Необходимо также убрать территорию, прилегающую к лесу от сухой растительности и травы, организовать своевременный вывоз бытового мусора, - сообщили в пресс-службе администрации Тамбовской области.