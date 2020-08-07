В Тамбове перекроют улицу Пушкарскую

В Тамбове с 8 по 30 августа будет запрещено движение транспортных средств по улице Пушкарской, на участке от дома №1 до дома №13. Это связано с проведением работ по прокладке трубопровода.

- Обществу с ограниченной ответственностью «ТамбовБизнесСтрой» рекомендовано разработать схемы установки временных дорожных знаков и ограждений для обозначения участка проведения работ, а также схемы обустройства маршрутов объезда и выставить в соответствии с ними дорожные знаки и ограждения. Также должно быть обеспечено освещение зоны проведения работ в темное время суток, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.