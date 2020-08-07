Готовность физкультурно-оздоровительного комплекса в Мичуринске составляет 70%

Стоимость работ превышает 100 млн рублей Фото: Пресс-служба администрации Тамбовской области

В Мичуринске продолжается строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни», входящего в нацпроект «Демография». По информации управления по физической культуре и спорту Тамбовской области, на данный момент техническая готовность объекта составляет 70%.

- На объекте активно ведутся работы по внутренней отделке помещений: штукатурка, укладка настенной и напольной плитки, прокладка внутренних инженерных сетей. В игровом зале готовят основание под укладку паркета. Начались работы по благоустройству прилегающей территории, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.

Напомним, в ФОКе оборудуют универсальный спортивный зал площадью 42х24 метра для игровых видов спорта – баскетбола и волейбола, а также для занятий танцами. Кроме того, там появятся зал борьбы, тренажерный зал, тренерские, раздевалки, душевые комнаты, медицинский пункт. Строительные работы обойдутся более чем в 100 миллионов рублей , средства как федерального, так и областного бюджетов.