Сотрудники банка, которые дали взятку экс-вице мэру Тамбова Алехину за участие в Покровской ярмарке, пойдут под суд

В региональном СКР завершили расследование уголовных дел в отношении двух представителей банков. Сотрудников кредитных организаций обвиняют в мелком взяточничестве.

По версии следствия, в период проведения осенью 2018 года Международной Покровской ярмарки они через посредника передали первому заместителю главы администрации города Тамбова Дмитрию Алехину взятки по 10 тысяч рублей каждый за предоставление кредитным организациям возможности участия в мероприятии. Преступление выявили оперативные сотрудники региональных управлений МВД и ФСБ России.

- В ходе следствия собрана достаточная доказательственная база, позволяющая направить уголовное дело в суд для рассмотрения по существу, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области. - Уголовное дело в отношении взяткополучателя, теперь уже бывшего чиновника, уволенного из городской администрации, рассматривается в суде.