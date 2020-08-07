В селе Тамбовской области столкнулись трактор и мотоцикл

Трактор и мотоцикл не поделили дорогу Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой пострадал 34-летний мужчина, произошла 6 августа в 11 часов 30 минут на улице Энергетиков в районе дома №1 села Пичаево Пичаевского района. По данным регионального УГИБДД, здесь столкнулись мотоцикл «Иж Планета», под управлением 34-летнего водителя и трактора «ХТА250» с прицепом ПСТ12, за рулем которого находился 54-летний водитель.

- В результате аварии травмы получил водитель мотоцикла, - рассказали в пресс-службе УГИБДД по Тамбовской области. - Мужчину доставили в ТОГБУЗ Моршанская ЦРБ.