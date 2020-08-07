Тамбовчане жалуются на качество питьевой воды

Ситуацию с водоснабжением в областном центре обсудили на заседании рабочей комиссии в Тамбовской городской Думе. По словам ее председателя Алексея Власкина, в последнее время к депутатам постоянно поступают жалобы от жителей на плохое качество воды. Как выяснилось, водозаборные узлы, которые являются стратегическими объектами водоснабжения Тамбова – частная собственность. Депутаты, вошедшие в состав комиссии, сошлись во мнении, что передача муниципальных водозаборных узлов частной организации противоречит интересам города и горожан. А также сделали запрос в администрацию Тамбова предоставить всю документацию по продаже и до 11 августа совместно с контрольно-счетной палатой подготовить аналитическую справку по данным сделкам.

- Существует два варианта решения проблемы с водоснабжением - это заключение концессионного соглашения с коммерческой организацией, либо создание МУП «Водоканал», - говорит Алексей Власкин. - Я считаю, что очень важно, чтобы водозаборы принадлежали муниципалитету, а не каким- то частным организациям, которые могут недобросовестно относиться к содержанию этих водозаборов: к очистке воды, к водоподготовке, к обезжелезиванию и т.д. Мы сейчас сталкиваемся ежедневно с некачественной водой. Постоянно поступают жалобы от жителей. С этим уже нужно что-то делать.