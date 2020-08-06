В Тамбове квартирант украл телевизор у хозяйки съемного жилья

В дежурную часть отдела полиции №2 УМВД России по городу Тамбову обратилась 52-летняя женщина и сообщила о краже телевизора «Самсунг». Полицейские выяснили, что в ее квартире проживал квартирант, который якобы отдал телевизор в ремонт.

37-летний мужчина был задержан и доставлен в отдел внутренних дел. Там он признался, что продал телевизор по низкой цене неизвестному человеку.

- В отношении тамбовчанина возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.158 УК РФ «Кража». Ему грозит штраф до восьмидесяти тысяч рублей, либо лишение свободы на срок до двух лет, - сообщает пресс-служба УМВ России по Тамбовской области.